Bolu'da içme suyunun karşılandığı Baraj Gölet'inde su seviyesi yüzde 100'e ulaştı

Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Göleti'nde, eylül ayında yüzde 19'a kadar gerileyen su seviyesi, son yağan yağışlarla birlikte yüzde 100'e yükseldi.

Bolu kent merkezinin içme ve kullanma su kaynağı olan Gölköy Baraj Göleti, geçtiğimiz eylül ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve tarımsal sulama nedeniyle alarm vermişti. Su seviyesinin yüzde 19'a düşmesiyle göl çevresinde küçük adacıklar oluşmuştu.

Son yağışlarla birlikte su seviyesi yüzde 100 oldu

Kış ayları boyunca etkili olan kar ve sağanak yağışlar, kuruma noktasına gelen baraj gölüne can suyu oldu. Son yapılan ölçümlerde su seviyesinin yüzde 100'e çıktığı tespit edildi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında suyun çekilmesiyle ortaya çıkan adacıkların ve kara parçalarının yeniden su altında kaldığı görüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı