Bolu Dağı'nda mayıs ayında kar yağışı: Yollar beyaza büründü

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda Mayıs ayında aniden bastıran kar yağışı, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda sürücülere sürpriz yaşattı.

İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan en kritik noktalardan biri olan Bolu Dağı geçişinde hava sıcaklığının aniden düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Mayıs ayında güzergahın yüksek kesimlerinde beyaz örtüyle karşılaşan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağış, özellikle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ile TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri mevkisinde ulaşımı yavaşlattı. Kar yağışının yanı sıra bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düştü. Mayıs ayındaki kar sürprizine hazırlıksız yakalanan ve kış lastiklerini çıkarmış olan sürücüler, kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekerken hızlarını düşürmek zorunda kaldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı