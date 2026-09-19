Haberler

Bolu'da Yolçatı ile Yumrukaya arasındaki yol kaçak dökümle çöplüğe döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Yolçatı ile Yumrukaya arasındaki yol kaçak dökümle çöplüğe döndü
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da Yolçatı köyü ile Yumrukaya arasındaki bağlantı yolu, kimliği belirsiz kişilerce kaçak döküm alanı olarak kullanılınca çöplüğe döndü. Köy sakinleri çevre kirliliğine tepki gösterip bölgenin acilen temizlenmesi için yetkililere çağrı yaptı.

Bolu'da Yolçatı köyü girişi ile Yumrukaya güzergahı arasında bulunan bağlantı yolu, kimliği belirsiz kişilerce kaçak döküm alanı olarak kullanılması sonucu adeta çöp depolama alanına dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yolçatı Köyü ile Yumrukaya mevkii arasındaki yol üzerinde çevre felaketi yaşanıyor. Güzergahı kullanan duyarsız ve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yol kenarlarına gelişigüzel atılan evsel atıklar, plastik şişeler ve çeşitli atıklar, bölgeyi tamamen çöplük haline getirdi. Giderek büyüyen çöp yığınları çevre kirliliği oluşturdu. Yol güzergahının sürekli olarak çöplük gibi kullanılmasına sert tepki gösteren köy sakinleri duruma isyan etti. Bölgenin acilen temizlenmesini isteyen köy halkı, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu

Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi

Ankara'da kulaktan kulağa yayılan bomba transfer iddiası

Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak

İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Gaziosmanpaşa'da taciz iddiası sonrası sokak ortasında saldırı! Çift darbedildi, o anlar kamerada

Taksi beklerken eski komşularıyla karşılaştılar! Sonrası kamerada