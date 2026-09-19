Bolu'da Yolçatı ile Yumrukaya arasındaki yol kaçak dökümle çöplüğe döndü

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Bolu'da Yolçatı köyü girişi ile Yumrukaya güzergahı arasında bulunan bağlantı yolu, kimliği belirsiz kişilerce kaçak döküm alanı olarak kullanılması sonucu adeta çöp depolama alanına dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yolçatı Köyü ile Yumrukaya mevkii arasındaki yol üzerinde çevre felaketi yaşanıyor. Güzergahı kullanan duyarsız ve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yol kenarlarına gelişigüzel atılan evsel atıklar, plastik şişeler ve çeşitli atıklar, bölgeyi tamamen çöplük haline getirdi. Giderek büyüyen çöp yığınları çevre kirliliği oluşturdu. Yol güzergahının sürekli olarak çöplük gibi kullanılmasına sert tepki gösteren köy sakinleri duruma isyan etti. Bölgenin acilen temizlenmesini isteyen köy halkı, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı