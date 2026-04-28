Bodrum'da yazdan kalma günler: Sahiller dolup taştı, kruvaziyerle 274 turist geldi

Bodrum'da yazdan kalma günler: Sahiller dolup taştı, kruvaziyerle 274 turist geldi
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da hava sıcaklığının 26 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceye ulaşmasıyla sahillerde yaz yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da hava sıcaklığının 26 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceye ulaşmasıyla sahillerde yaz yoğunluğu yaşanmaya başladı. Güneşli havayı değerlendiren yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti.

Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet sahillerinde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik gözlenirken, sahil şeridinde zaman zaman yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, bazı turistler ise sezonu erken açarak denize girdi. Sahillerdeki bu görüntüler yaz sezonunun yaklaştığını ortaya koydu.

Öte yandan, Bodrum'a yanaşan kruvaziyer gemisiyle 274 turist ilçeye giriş yaptı. Büyük bölümü ABD uyruklu turistler, tarihi ve turistik alanlara yönelirken, çarşı merkezinde alışveriş yaptı. İlçe esnafının yüzünü güldüren hareketlilik, turizm sezonu öncesi ekonomik canlılık sağladı.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde turist sayısında daha belirgin artış yaşanmasını bekliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran bize 'Çöküşteyiz' dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

Trump’tan bomba İran çıkışı! Tahran bu sözleri söylediyse durum vahim
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Antalya’dan kalkan Jet2 uçağında yolcular sorun çıkardı; uçak acil iniş yaptı

Antalya'dan kalkan uçakta korku dolu anlar: Çabuk gelin
Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri

Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş

Otele sipariş yağdı, gerçek sonradan ortaya çıktı