Bodrum'da yazdan kalma günler: Sahiller dolup taştı, kruvaziyerle 274 turist geldi

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da hava sıcaklığının 26 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceye ulaşmasıyla sahillerde yaz yoğunluğu yaşanmaya başladı. Güneşli havayı değerlendiren yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti.

Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet sahillerinde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik gözlenirken, sahil şeridinde zaman zaman yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, bazı turistler ise sezonu erken açarak denize girdi. Sahillerdeki bu görüntüler yaz sezonunun yaklaştığını ortaya koydu.

Öte yandan, Bodrum'a yanaşan kruvaziyer gemisiyle 274 turist ilçeye giriş yaptı. Büyük bölümü ABD uyruklu turistler, tarihi ve turistik alanlara yönelirken, çarşı merkezinde alışveriş yaptı. İlçe esnafının yüzünü güldüren hareketlilik, turizm sezonu öncesi ekonomik canlılık sağladı.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde turist sayısında daha belirgin artış yaşanmasını bekliyor. - MUĞLA

