Bitlis'te UFO'yu andıran mercek bulutu gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

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Bitlis'te oluşan mercek bulutu, ilginç görüntüsüyle görenlerin dikkatini çekti.

Bitlis'te gökyüzünde oluşan mercek bulutu dikkat çekti. Yatay ve düzgün yapısıyla UFO'yu andıran bulut, doğa ve gökyüzü gözlemcilerinin de ilgisini çekti. İlginç doğa olayını görüntüleyen doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, "Doğada bazen gökyüzü de en az yeryüzü kadar etkileyici manzaralar sunuyor. Bitlis'in dağları üzerinde oluşan bu mercek bulutu da bunun güzel örneklerinden biri" dedi.

Mercek bulutu, kısa süreli de olsa gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı