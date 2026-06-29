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Bitlis'te gün batımı kuşların muhteşem dansına sahne oldu

Bitlis'te gün batımı kuşların muhteşem dansına sahne oldu
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Bitlis'in Güroymak ilçesindeki sazlıkta gün batımında binlerce kuşun senkronize uçuşu, doğaseverlere belgesel tadında anlar yaşattı. Dr. Cihan Önen, bölgenin 100'den fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığını ve sazlıkların korunmasının önemini vurguladı.

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki sazlıkta binlerce kuşun gökyüzünde oluşturduğu görsel şölen eşliğinde yaşanan gün batımı, doğaseverleri kendine hayran bıraktı.

Güneşin kızıllığı eşliğinde gökyüzünü kaplayan kuş sürüleri, senkronize uçuşlarıyla adeta belgesel sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Gün batımının büyüleyici atmosferinde güneşin önünden geçen binlerce kuş, oluşturdukları eşsiz siluetlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gökyüzünde ahenk içinde hareket eden kuşların dansı, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Doğa Gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen, yaşanan doğa olayının etkileyiciliğine dikkat çekerek, "Binlerce kuşun gün batımında gökyüzünde sergilediği uyumlu uçuş gerçekten büyüleyiciydi. Ortaya çıkan manzara, bir doğa belgeselinden alınmış kareleri andırıyordu" ifadelerini kullandı.

Dr. Önen, Bitlis'in Güroymak ilçesinden Muş il sınırına kadar uzanan geniş sazlık alanların 100'ün üzerinde kuş türüne ve binlerce göçmen kuşa yaşam alanı sunduğunu belirtti. Bölgenin sahip olduğu sulak alanlar ve zengin biyolojik çeşitliliğin, her yıl çok sayıda doğa gözlemcisi ve fotoğrafçıyı bölgeye çektiğini vurgulayan Önen, sazlıkların korunmasının hem kuş popülasyonu hem de ekoturizm açısından büyük önem taşıdığını söyledi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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