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Bitlis’te dolunay görsel şölen sundu

Bitlis’te dolunay görsel şölen sundu
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Bitlis’te gün batımının ardından yükselen dolunay, gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bitlis'te gün batımının ardından yükselen dolunay, gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dolunay, özellikle Bitlis-Güroymak karayolunda seyahat eden vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren dolunay, Bitlis-Güroymak karayolu üzerinden yavaş yavaş yükselerek gökyüzünü adeta aydınlattı. Yolculuk yapan sürücüler ve araçlardaki yolcular, eşsiz manzarayı hayranlıkla izlerken, cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı.

Bitlis-Güroymak karayolunda ilerleyen araçların önünde yükselen dolunay, doğal güzelliğiyle dikkat çekerken, görenleri kendine hayran bıraktı. Yol boyunca oluşan manzara, gökyüzü ile dağların oluşturduğu eşsiz uyum sayesinde adeta görsel bir şölene dönüştü.

Özellikle yaz akşamlarının berrak havasıyla birlikte daha net görülen dolunay, Bitlis'in doğal güzelliklerine ayrı bir atmosfer kattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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