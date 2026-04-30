Bitlis'te açan ters laleler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Bitlis'in Mutki ilçesinde baharın gelişiyle açan ters laleler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor.

Halk arasında "ağlayan gelin" olarak da bilinen bu nadide çiçekler, oluşturduğu eşsiz manzarayla görenleri adeta büyülüyor. İlçeye bağlı Yumrumeşe köyünde doğal olarak yetişen ters laleler, özellikle yüksek kesimlerde baharın en güzel simgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bölge halkının yanı sıra çevre illerden ziyaretçiler de bu görsel şöleni yerinde görmek için köye akın ediyor. Ziyaretçiler, lalelerin oluşturduğu doğal güzellikler arasında bol bol fotoğraf çekerken, anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmiyor. Fotoğrafçılar için adeta açık hava stüdyosuna dönüşen bölge, doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için de cazip bir rota haline geliyor.

Bitlis'te açan ters laleleri görmek ve fotoğraflamak için İstanbul'dan Bitlis'e gelen doğa fotoğrafçısı Ümit Pektaş, gördüğü manzaranın hayranlık uyandırdığını söyledi. Pektaş, "İstanbul'dan geliyorum. Sırf ters laleleri görebilmek, çekebilmek adına bin 700 kilometrelik bir yol yaptık. Değdi mi derseniz, kesinlikle değdi. Şu anda bulunduğumuz yer Yumrumeşe köyü ve ters lalelerin oldukça yoğun olduğu bir lokasyon. Ben çok memnun kaldım. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, hocalarımıza içten teşekkürler. Bu ikinci gelişim fotoğraf ağırlıklı olarak ve her defasında geldiğimde de bizim tabirimizle heybemiz dolu dolu dönüyorum. Dediğim gibi burası lokasyon olarak hem güvenlik açısından hem konfor açısından hiç insan korkup, kafalarında bir soru işareti olmasını gerektirecek hiçbir durum yok. Ben 7 yıl evvel de gelmiştim. Gayet güzel, güvenli ve özellikle buranın insanının o misafirperverliği inanın her şeye değer. Gelince göreceksiniz o kadar diyorum ve kesinlikle de pişman olmayacaksınız" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı