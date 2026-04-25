Bitlis'te açan ters laleler görsel şölen sunuyor

Bitlis'in Mutki ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte açan ters laleler doğayı adeta renklendirdi.

Bölgenin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak da bilinen ters laleler, oluşturduğu eşsiz manzarayla görenleri hayran bırakıyor. Her yıl kısa bir süre boyunca açan ve endemik yapısıyla dikkat çeken ters laleler, Mutki ilçesine bağlı Yumrumeşe köyünde adeta görsel şölen sunuyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken laleler, bölge turizmine de katkı sağlıyor.

Vatandaşlar, doğanın sunduğu bu eşsiz güzelliğin korunması gerektiğine dikkat çekerek ters lalelerin koparılmaması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Baharın müjdecisi olarak bilinen ters laleler, Yumrumeşe Köyü'nü bu günlerde ziyaret edenlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

"Ters taleleri koparana 700 bin TL ceza"

Türkiye'de "ağlayan gelin" olarak bilinen ve nesli tehlike altındaki endemik türlerden olan ters lalelerin doğadan koparılması, 2026 yılı itibarıyla 700 bin TL idari para cezasına yükseltildi. Yılın sadece 20 günü çiçekli kalan bu narin bitkilere zarar vermek veya izinsiz sökmek, Çevre Kanunu kapsamında ağır yaptırımlara tabi olduğu belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
