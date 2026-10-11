Bitlis Tatvan'da 18 genç su altı robotuyla Van Gölü'nde mikrobiyalitleri görüntüledi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 18 genç, insansız su altı robotuyla Van Gölü'ne açılarak mikrobiyalitleri ve gölün su altı dünyasını görüntüledi.

Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği'nin (ASAD) İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürüttüğü

"Geleceğim Van Gölü'nde Saklı: 14-18 Yaş Gençler İçin Su Altı Teknolojileri ve Kariyer Rotası" projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, teorik eğitim ve havuzdaki uygulamalı eğitimlerin ardından edindikleri bilgileri gerçek saha şartlarında deneyimleme fırsatı buldu. Van Gölü'nün derinliklerini keşfetmek için tekneyle göle açılan öğrenciler Van Gölü'nde gerçekleştirilen saha uygulamasına katıldı. İnsansız su altı robotu (ROV) ile gerçekleştirilen saha çalışmasında, Van Gölü'nün farklı noktalarında su altı görüntüleri alınırken gölün önemli doğal oluşumlarından mikrobiyalitler de kayıt altına alındı. ROV'un gölün farklı noktalarında su altına indirilmesiyle elde edilen görüntüler, öğrencilerin su altı gözlemi ve uzaktan kumandalı araç kullanımı konusundaki deneyimlerini pekiştirdi. Saha çalışmasının öne çıkan bölümlerinden biri, Van Gölü'nün karakteristik doğal oluşumları arasında yer alan mikrobiyalitlerin görüntülenmesi oldu. Su altı robotuyla göl tabanına ilişkin görüntüler elde edilirken öğrenciler, gölün yüzeyden görünmeyen dünyasını yakından tanıma imkanı buldu. Çalışmayla gençlerin su altı teknolojilerine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra Van Gölü'nün doğal zenginliklerinin araştırılması ve belgelenmesine yönelik farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

" Van Gölü'nün altını üstüne getireceğiz"

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Proje koordinatörü Dr. Arya Biçen, teorik bilgilerin gerçek saha şartlarında uygulanmasının gençlerin teknik beceriler kazanması açısından önem taşıdığına dikkat çekti. Van Gölü'nün altını üstüne getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Biçen, "Projemizin bir sonraki aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Üç gün boyunca havuzda verdiğimiz eğitimler sonrası bugün Van Gölü'nde keşiflerimizi yapıyoruz. Gençlerimiz burada su altı dronunu sırasıyla daldırarak kullanıyorlar. Mikrobiyalitleri keşfediyorlar. Bu projenin bu aşamasına gelmek bizleri mutlu etti. Van Gölü'nün altını üstüne getirme niyetiyle yola çıktık ve tam gaz devam ediyoruz. 14 kişiyle devam eden eğitimimiz bu uygulamayla son bulmayacak. İlerleyen süreçte Nemrut Kraterinde de çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Gençlerimiz orada da görüntüleme yapabilecekler. Bunun dışında önümüzdeki günlerde sanayi dalgıçlığı ve turizm dalgıçlığı ile ilgili mesleki tanıtım seminerlerimiz olacaktır. Uzman hocalarımız Akdeniz Üniversitesi'nden gelerek gençlerimize ve teknolojilerinin yanı sıra kullanabilecekleri farklı meslek alanlarını tanıtacaklar" diye konuştu.

Proje Eğitimcisi Prof. Dr. Salih Murat Egi ise, "14-18 yaş arası 12 gencimizin su altı teknolojileriyle tanışması, sınıf dersleri, sonrasında su altı robotlarının kullanımıyla ilgili kurslarının son aşamasına yaklaştık. Bugün Van Gölü'nde gençlerimiz su altı robotlarını kullanarak göl dibini incelediler. İlk dalışlarda Van Gölü'ne özgü mikrobiyalit dediğimiz yapıları gözlemlediler. Bu şekilde su altı robot pilotluğunu geliştirerek Van Gölü'nü incelemeye devam edeceğiz" dedi.

"Öğrenciler Van Gölü Canavarı'nın izini arayacak"

Saha çalışmasına katılan öğrenciler de Van Gölü'nün su altını ilk kez bu teknolojiyle görüntülemenin kendileri için heyecan verici bir deneyim olduğunu belirterek, eğitim sürecinin mesleki ve bilimsel açıdan kendilerine katkı sağladığını ifade etti. Öte yandan, Van Gölü'nün mikrobiyalitlerini görüntüleyen gençlerin hedefleri arasında, yıllardır anlatılan ancak varlığı bilimsel olarak kanıtlanamayan Van Gölü Canavarı'nın izini sürmek de bulunuyor.

ASAD tarafından yürütülen projeye Tatvan Kaymakamlığı, Bitlis AFAD İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) ayni ve teknik katkı sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı