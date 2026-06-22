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Hizan'ın asırlık taş evleri ve Gayda Barajı hayran bırakıyor

Hizan'ın asırlık taş evleri ve Gayda Barajı hayran bırakıyor
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Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık taş evler ve Gayda Barajı, her mevsim farklı güzellikler sunarak ziyaretçileri ve fotoğraf tutkunlarını kendine hayran bırakıyor. Bölge, doğal ve tarihi dokusuyla adeta açık hava fotoğraf stüdyosunu andırıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacı Mehmet köyünde bulunan yaklaşık 300 yıllık taş evler ile Gayda Barajı, oluşturdukları güzel görüntülerle görenleri hayran bırakıyor.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen taş evler ve çevresindeki doğal yaşam alanları, özellikle yaz aylarında göz kamaştıran görüntüler oluşturuyor. Köyün içerisinden geçen dere ise tarihi yapılarla bütünleşerek bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde bulunan asırlık taş evler de köy yamacındaki konumlarıyla dikkat çekiyor.

Kış, yaz ve sonbahar aylarında farklı renk tonlarına bürünen evler, ortaya çıkardığı manzaralarla fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geliyor. Bölge, doğal ve tarihi dokusuyla adeta açık hava fotoğraf stüdyosunu andırıyor.

İlçenin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Gayda Barajı da dron ile görüntülendi. Etrafını saran yemyeşil doğa ile bütünleşen baraj, sunduğu eşsiz manzarayla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Tarihi taş evleri, doğal güzellikleri ve etkileyici manzaralarıyla Hizan, Bitlis'in saklı cennetlerinden biri olarak öne çıkmaya devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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