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Bitlis Adilcevaz'da kuş cenneti Arin Gölü kuraklık ve su kaybıyla küçülüyor

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Bitlis Adilcevaz'da kuş cenneti Arin Gölü kuraklık ve su kaybıyla küçülüyor
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Bitlis Adilcevaz'daki Arin Gölü, kuraklık ve su seviyesi düşüşü nedeniyle küçülerek kuş cenneti kimliğini tehdit ediyor. Yağış azalması, sıcaklığa bağlı buharlaşma ve bilinçsiz tarımsal sulama su kaybını artırırken, kuşların beslenme, barınma ve üreme alanları daralıyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, kuraklık ve su seviyesindeki düşüş nedeniyle tehdit altında.

Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü'nün kuzeyinde ve Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan Arin Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve su çekilmesiyle gündemde. "Kuş cenneti" olarak bilinen gölde yaşanan küçülme, bölgenin doğal yaşamını ve biyolojik çeşitliliğini tehdit ediyor. Özellikle yağışların azalması, sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması ve bilinçsiz tarımsal sulama, Arin Gölü'ndeki su kaybını artıran etkenler arasında gösteriliyor. Geçmiş yıllarda gölün bazı bölümlerinde ciddi çekilmeler yaşanırken, kıyı kesimlerinde ortaya çıkan kurak alanlar sulak ekosistemin karşı karşıya olduğu tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Arin Gölü ; dikkuyruk, uzunbacak, kızılbacak, angıt, kılıçgaga ve Van Gölü martısı gibi çeşitli kuş türleri için önemli bir yaşam ve üreme alanı olmasının yanı sıra göçmen kuşlara da konaklama imkanı sunuyor. Göldeki su seviyesinin düşmesiyle birlikte kuşların beslenebileceği, barınabileceği ve üreyebileceği alanlar daralıyor. Sulak alanın doğal dengesinin bozulması, yalnızca kuşları değil, göl çevresindeki diğer canlıları da olumsuz etkileyebilecek bir risk oluşturuyor.

Bölge sakinlerinden Mehmet Said Emen, bölgedeki sulak alanların geleceği açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü günden güne küçülüyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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