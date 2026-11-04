Bingöl Karlıova'da süt üreticilerine sağım hijyeni eğitimi verildi

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Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyünde süt üreticilerine yönelik düzenlenen sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimi tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında üreticilere, sağım öncesi ve sonrası hijyen, işletme temizliği, hayvan bakımı ve beslenmesi konularında bilgi verildi. 19 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde, sağlıklı süt üretimi, işletme temizliği ve sütün muhafaza koşulları ele alındı.

Eğitimde ayrıca sütün uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve soğuk zincirin korunmasının önemi üzerinde duruldu. Üreticilerin bilinçlendirilmesini amaçlayan programla, güvenilir gıda üretimi ve kaliteli süt elde edilmesine katkı sağlanması hedeflendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, sağlıklı üretim ve güvenilir gıda konusunda üreticilere yönelik eğitim çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı