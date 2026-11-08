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Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkili oldu, Sarıkuşak köyü beyaza büründü

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Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkili oldu, Sarıkuşak köyü beyaza büründü
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Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sarıkuşak köyünde etkili olan kar yağışı, köyü beyaz örtüyle kapladı. Yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar, yerleşim alanları ve geniş arazileri kaplayarak bölgeyi kış manzarasına büründürdü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sarıkuşak köyünde etkili olan kar yağışı, köyü beyaz örtüyle kapladı.

Bingöl'ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Karlıova ilçesine bağlı Sarıkuşak köyünde yağan kar, kısa sürede çevreyi beyaza kapladı. Köydeki yerleşim alanları ve geniş araziler kar örtüsüyle kaplanırken, bölge kış manzarasına büründü.

Köyde kaydedilen görüntülerde, sonbaharın ardından kışın etkisini hissettirmeye başladığı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtünün hakim olduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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