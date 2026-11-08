Bingöl'de sıcaklık düşünce kent merkezinde kısa süreli kar yağışı görüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bingöl'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent merkezinde kısa süreli kar yağışı görüldü.

Bingöl'de son günlerde etkili olan yağışlı hava, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışına dönüştü. Gün içerisinde kent merkezinde kısa süreli kar yağışı görüldü. Bir süre etkisini gösteren yağışın ardından kar yeniden yerini yağmura bıraktı.

Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu Bingöl'de, kent merkezinde de kar tanelerinin görülmesi kış mevsiminin habercisi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı