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Bingöl'de oğul veren arılar meşe ağacına kondu

Bingöl'de oğul veren arılar meşe ağacına kondu
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Bingöl’ün Adaklı ilçesinde bir kovandan ayrılan binlerce arı, yakındaki bir meşe ağacına konarak oğul verdi.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde bir kovandan ayrılan binlerce arı, yakındaki bir meşe ağacına konarak oğul verdi. İlginç görüntüler oluşturan arıları yeniden kovana almak isteyen arıcı, uzun süre yoğun çaba harcadı.

Edinilen bilgilere göre, Adaklı ilçesinde bulunan bir arı kovanından çıkan binlerce arı, kısa süre sonra yakındaki meşe ağacının bir dalında kümelendi. Oğul veren arıları fark eden arıcı Kadri Sağdıç, arıları zarar vermeden yeniden kovana yerleştirmek için titizlikle çalışma yürüttü. Doğal yaşamın dikkat çeken anlarından biri olarak değerlendirilen olay, çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. Arıcının sabırlı müdahalesiyle oğul veren arıların yeniden kovana alınması için cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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