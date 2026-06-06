Dünya Çevre Günü'nde doğa için el ele verdiler

Bingöl'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla TEMA gönüllüleri, öğrenciler ve öğretmenler çevre temizliği etkinliğinde bir araya geldi.

TEMA Bingöl İl Temsilciliği öncülüğünde, TEMA gönüllüleri ile Güveçli İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin katılımıyla Yeşilyurt Mahallesi'nde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Çevre bilincini artırmak, doğa sevgisini pekiştirmek ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, mahalle genelinde çevreye bırakılan atıkları topladı. Etkinlik boyunca çevrenin korunmasının önemine dikkat çekilirken, öğrencilere çevre kirliliğinin doğaya ve canlılara etkileri hakkında bilgiler verildi. Temiz bir çevrenin sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamın temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

TEMA Bingöl İl Temsilcisi Saim Çakar, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine değinerek etkinliğe katılan gönüllülere, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Çakar, çevreyi koruma sorumluluğunun yalnızca belirli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti.

Yeşilyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, toplanan atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesinin ardından sona erdi. Etkinlikte, "Temiz bir çevre için önce bilinç, sonra sorumluluk gerekir. En iyi temizlik, çevreyi kirletmemektir" mesajı verildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı