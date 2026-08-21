Haberler

Beyşehir Gölü için atıksu arıtma tesisi projeleri masaya yatırıldı

Beyşehir Gölü için atıksu arıtma tesisi projeleri masaya yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü'nün su kalitesini korumak ve havzadaki kirliliği önlemek amacıyla Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilmesi planlanan Köşk ve Kıreli Atıksu Arıtma Tesisi projeleri için Paydaş Katılım Planı Toplantısı düzenlendi. Projelerle Hüyük ilçesine bağlı mahallelerdeki evsel atıksuların arıtılarak dere yataklarının ve Beyşehir Gölü'nün korunması hedefleniyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü'nün su kalitesinin korunması ve gölü besleyen havzada çevresel kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan atıksu arıtma tesisi projeleri için çalışmalar sürüyor.

Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi Eğitim Binası Toplantı Salonu'nda, "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi - GFC" kapsamında Dünya Bankası tarafından finanse edilmesi planlanan atıksu arıtma tesisi yatırımlarına ilişkin Paydaş Katılım Planı Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Hüyük ilçesine bağlı Köşk, Selki ve İmrenler mahallelerine hizmet vermesi planlanan Köşk Atıksu Arıtma Tesisi Projesi hakkında katılımcılara bilgi verildi. Projenin hayata geçirilmesiyle bölgedeki evsel atıksuların çevreye zarar vermeden arıtılması hedefleniyor. Bölgedeki bir diğer önemli yatırım olan Kıreli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin ise Hüyük'ün Kıreli, Çavuş, Tolca, Göçeri ve İlmen mahallelerinde oluşan evsel atıksuların etkin şekilde toplanarak arıtılmasını sağlaması amaçlanıyor. Projenin en önemli hedeflerinden birini, arıtılmadan doğaya bırakılan atıksuların önüne geçilerek alıcı ortam niteliğindeki dere yataklarının ve dolayısıyla Beyşehir Gölü'nün su kalitesinin korunması oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt

Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler

Yer: İzmir! Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş

Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı

Kapış kapış giden ünlü markanın balı sahte çıktı
Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

Tepkiler çığ gibi! Sevgilisinin yanında adama yaptığına bakın

Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
Cengiz Ünder de gidiyor! Paraya para demeyecek

O da gidiyor! Paraya para demeyecek
61 yıllık Türk devi iflas etti

61 yıllık Türk devi iflas etti