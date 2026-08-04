Beyşehir'de yangın gözetleme kuleleri denetlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaz mevsimiyle birlikte artan yangın riskine karşı görev yapan yangın gözetleme kuleleri ve orman yangın ekipleri denetlendi.

Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Şen ve Uğur Er ile birlikte yüksek kesimlerde bulunan yangın gözetleme kulelerini ziyaret ederek "duman avcıları" olarak görev yapan kule personeli ve yangın söndürme ekipleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette, yangın sezonu kapsamında sürdürülen gözetleme faaliyetleri ile ekiplerin hazırlık durumu yerinde değerlendirildi. Kule personelinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alınırken, kullanılan ekipmanlar, haberleşme sistemleri, yangına ilk müdahale kapasitesi ve alınan tedbirler de incelendi.

Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, orman yangınlarıyla mücadelede erken tespit, etkin gözetleme ve hızlı müdahalenin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, hafta sonları da dahil olmak üzere gece gündüz demeden görev yapan kule personeli ve yangın ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı