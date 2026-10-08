Bayburt Valisi Eldivan, Heybetepe yangını sonrası hasar tespitini inceledi

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, merkeze bağlı Heybetepe köyünde çıkan yangının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen Eldivan, geçmiş olsun dileklerini ileterek bölgede yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

Yangın sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerince hasar tespit ve güvenlik çalışmaları yürütülürken, İl Özel İdaresi ekipleri de hafriyat kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Eldivan, olay yerindeki çalışmalar ve hasar tespit süreci hakkında ilgili kurumların yetkililerinden bilgi aldı. Yangından etkilenen vatandaşların durumuyla da ilgilenen Eldivan, yürütülen çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdüğünü belirtti.

Eldivan, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek yangının neden olduğu zararların giderilmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumların iş birliğiyle sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı