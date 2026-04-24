Bayburt'un köylerinde kar ve sis etkili oldu

Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde nisan ayında beklenen bahar havası yerini kar yağışına bıraktı.

24 Nisan'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Özellikle yüksek rakımlı köyler beyaza bürünürken, bazı bölgelerde kar kalınlığının 10-15 santimetreye ulaştığı gözlendi.

Kar yağışı ve yer yer etkili olan yoğun sis nedeniyle köy yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma başlatıldı.

Bayburt'un Kavaklı köyünde yaşayan Yaşar Akbulut, sabah saatlerinde kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirtti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi.

Yetkililer ayrıca kuvvetli yağış, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don ile kuvvetli rüzgar ve fırtınaya bağlı olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini kaydetti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı