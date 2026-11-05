Bayburt'un Dumlu köyünde etkili olan kar, 2 bin 300 rakımda görüş mesafesini düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünde kar etkisini gösterdi. Yaklaşık 2 bin 300 rakımlı köyde lapa lapa yağan kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürürken yol güzergahında da kış manzaraları ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde yağan kar nedeniyle görüş mesafesi düştü. Köy yolunda seyir halinde bulunan araçlar farlarını yakarak ilerleyebildi. Yağışla birlikte yüksek kesimlerde kar örtüsü de oluşmaya başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt çevresinde 4-5 Kasım tarihlerinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurmuştu. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği, 6 Kasım Cuma gününden itibaren yağışların kar şeklinde görüleceği belirtilmişti.

Meteoroloji ayrıca 4-9 Kasım tarihleri arasında Bayburt'ta en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşeceğini bildirerek zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı