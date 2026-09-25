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Bayburt'ta tavuklar için bırakılan suya bu kez kirpi, ardından tilki de geldi

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Bayburt'ta tavuklar için bırakılan suya bu kez kirpi, ardından tilki de geldi
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Bayburt Tuzcuzade Mahallesi'nde bir evin önüne bu kez kirpi geldi; tavuklar için bırakılan sudan içen kirpi, kendisine verilen ekmeği de yedi. Kirpi doğal yaşam alanına bırakılırken, aynı eve gece saatlerinde gelen tilki de yiyecek alıp bölgeden uzaklaştı.

Bayburt'un Tuzcuzade Mahallesi'nde tavuklar için bırakılan suya tilkinin ardından bu kez bir kirpi dadandı. Akşam saatlerinde evin önüne gelen kirpi, su kabından kana kana su içti. Kirpinin susuzluğunu giderdiğini gören Ayşe Gider isimli vatandaş, hayvana ekmek verdi.

Aç kirpi, Gider'in bıraktığı ekmeği de yedi. Bir süre evin önünde kalan kirpiyi Gider'in kızları zarar vermeden sevdikten sonra doğal yaşam alanına geri bıraktı.

Saat 22.00-23.00 sıralarında daha önce de aynı eve gelen tilki görüldü. Tilkinin geldiğini fark eden Gider, hayvana seslenerek yanına çağırdı. Aç yaban hayvanının tavuklarına zarar vermesinden endişe duyan Gider, tilkiye yiyecek bıraktı. Tilki, bırakılan yiyecekleri yedikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Önce kirpinin, ardından tilkinin evin önüne gelmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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