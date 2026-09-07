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Kırklartepe Barajı Sulama Projesinde Son Durum İncelendi

Kırklartepe Barajı Sulama Projesinde Son Durum İncelendi
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Bayburt'un önemli sulama projelerinden Kırklartepe Barajı sulama inşaatında çalışmalar devam ederken, proje tamamlandığında 57 bin 700 dekar tarım arazisi sulanacak. DSİ 22. Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Sayıştay Başdenetçileri Sinem Yalçın ve İslam Kandemir ile birlikte saha incelemelerinde bulunarak, inşaatın gelinen aşamasını ve yapılacak imalatları değerlendirdi.

Bayburt'un önemli sulama projelerinden Kırklartepe Barajı sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında 57 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak projede gelinen son durum yerinde incelendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Sayıştay Başkanlığı Başdenetçileri Sinem Yalçın ve İslam Kandemir ile birlikte Kırklartepe Barajı sulama inşaatında incelemelerde bulundu. Heyete incelemeler sırasında DSİ Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur eşlik etti.

Sahadaki incelemede sulama inşaatında gelinen aşama ele alındı. Proje kapsamında bundan sonraki süreçte yapılacak imalatlar ve sahadaki uygulamalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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