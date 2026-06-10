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Bayburt'ta kısa süreli dolu etkili oldu

Bayburt'ta kısa süreli dolu etkili oldu
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Bayburt'ta akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, kısa süreli dolu yağışına dönüştü. Olumsuzluk yaşanmazken hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

Bayburt'ta akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, dolu yağışına dönüştü.

Kent merkezinde öğleden sonra hava sıcaklığının düşmesinin ardından akşam saatlerinde yağış başladı. Gök gürültülü sağanak yağış, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, yağışın ardından hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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