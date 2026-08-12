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Bayburt'ta Ani Sağanak Yolları Göle Çevirdi

Bayburt'ta Ani Sağanak Yolları Göle Çevirdi
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Bayburt'un merkeze bağlı Sırakayalar köyünde ağustos ortasında etkili olan sağanak, yolların su altında kalmasına neden oldu. Kısa süreli şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar sel ve su baskını endişesi yaşadı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, 14-16 Ağustos tarihleri arasında gök gürültülü sağanak geçişlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Bayburt'un merkeze bağlı Sırakayalar köyünde ağustos ayının ortasında sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu kentte aniden başlayan sağanak, köyde etkisini artırdı. Kısa süreli ancak şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü.

Yağışla birlikte hava sıcaklığında da düşüş olurken, vatandaşlar sel ve su baskını endişesi yaşadı. Aniden bastıran yağışın ardından köyde günlük yaşam kısa süreli etkilendi.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün 5 günlük hava tahminine göre Bayburt ve ilçelerinde 14-16 Ağustos tarihleri arasında gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarıda, ani yağışlar ve yerel kuvvetli sağanak geçişlerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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