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Bayburt’ta 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Bayburt’ta 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Bayburt’ta 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Bayburt'ta 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre kentte hava sıcaklıklarının 18-22 Eylül tarihleri arasında en yüksek 23 ila 27 derece, en düşük ise 8 ila 10 derece arasında olması öngörülüyor.

Bugün Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık en yüksek 27, en düşük 9 derece olacak. Yağışlı hava hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde de etkisini sürdürecek.

19 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 23 derece, 20 Eylül Pazar günü 25 derece, 21 Eylül Pazartesi günü 26 derece ve 22 Eylül Salı günü 26 derece seviyesinde seyredecek.

Gece sıcaklıkları ise söz konusu günlerde 8 ila 10 derece arasında değişkenlik gösterecek.

Meteorolojik verilere göre bölgede hava parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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