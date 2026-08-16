Haberler

Bayburt İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Bayburt İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt'ta 16 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Uyarının 06.00-23.59 saatleri arasında geçerli olacağı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde 16 Ağustos Pazar günü kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Vatandaşların söz konusu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Uyarının 16 Ağustos Pazar günü 06.00-23.59 saatleri arasında geçerli olacağı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

Çıkarma gemileri devreye girdi! Bir ilimizin ciğerleri yanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi

Yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
Adana'da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı

Gözyaşları hüzünden değil sevinçten! Ekiplere sımsıkı sarıldı
Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı

Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
'Sivrihisar cebesi'ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor

Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız