Bayburt Aydıntepe'de Tarım ekipleri yavru atık bildirimi sonrası küpe kontrolü yaptı

Bayburt Aydıntepe'de Tarım ekipleri yavru atık bildirimi sonrası küpe kontrolü yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki hayvancılık işletmesinde yavru atık bildirimi sonrası Tarım ekipleri saha çalışması yaptı. Veteriner hekimler kayıt ve küpe kontrolü yaptı, düşen küpe için hayvana yeni küpe takıldı; müdürlük yavru atık ve küpe kayıplarının bildirilmesini istedi.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde bir hayvancılık işletmesinde yapılan yavru atık bildirimi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından saha çalışması gerçekleştirildi.
Veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde işletmedeki hayvan kayıtları incelendi, küpe kontrolleri yapıldı. Daha önce düşen küpeye ilişkin bildirim üzerine gerekli tespitler yapılarak hayvana yeni küpe takıldı.
Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilere yavru atıklarını ve düşen ya da kaybolan küpeleri vakit kaybetmeden müdürlüğe bildirmeleri çağrısında bulundu.