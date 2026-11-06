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Batman Sason'da sağanak ve dolu sele neden oldu, Merto Dağı zirvesi beyaza büründü

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Batman Sason'da sağanak ve dolu sele neden oldu, Merto Dağı zirvesi beyaza büründü
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Batman'ın Sason ilçesinde yoğun yağış ve dolu, bazı bölgelerde sele neden oldu; Merto Dağı'nın zirvesi karla kaplandı. Toprak kayması nedeniyle kısa süre kapanan köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun yağış se sele neden olurken yüksek kesimlerine kar yağdı.

Sason'da sağanak yağışın ardından etkili olan dolu nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi. Arazinin meyilli olması sayesinde ev ve iş yerlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. İlçedeki Güneydoğu Anadolu bölgesinin en yüksek dağı olan Merto Dağının zirvesi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yağışlar nedeniyle bazı köy yollarında ise toprak kaymaları meydana geldi. Kısa süreli ulaşıma kapanan ve hasar gören yollar, İl Özel İdaresi ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede yağışların yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşları muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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