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Batı Karadeniz'in batısında denizlerde fırtına bekleniyor, Düzce Valiliği uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in batısında yarın sabah denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın 6-8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızda olacağı ve öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi; Düzce Valiliği denizcileri ve sahilleri uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in batısında yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Batı Karadeniz'in batısında yarın sabah saatlerinden itibaren denizlerde fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerinde fırtınanın şiddetinin kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde yani saatte 50 ila 75 kilometre hızda olacağı belirtildi. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Düzce Valiliği ise uyarı yayımlayarak denizlerde meydana gelecek fırtınaya karşı denizcileri ve sahil bölgelerini uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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