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Batı Karadeniz'de cuma öğle saatlerinden itibaren fırtına deniz ulaşımını aksatabilir

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Batı Karadeniz'de cuma öğle saatlerinden itibaren fırtına deniz ulaşımını aksatabilir
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Batı Karadeniz'de rüzgarın cuma öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına cumartesi öğle etkisini kaybedecek, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir.

Batı Karadeniz'de rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cumartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de denizcileri ilgilendiren fırtına uyarısı yapıldı. Meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede rüzgarın 2 Ekim 2026 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, olumsuz hava şartlarının deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği bildirildi.

Fırtına cumartesi günü sona erecek

Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtınanın 3 Ekim 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, fırtına süresince deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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