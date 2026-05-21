Avu deresi taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Bartın'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası taşan Avu Deresi, Kozcağız beldesinde hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sanayi yolu göle döndü.

Kentte gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından debisi yükselen Avu Deresi taştı. Dereye yakın bölgelerde su seviyesinin kısa sürede yükselmesiyle birlikte birçok ev, iş yeri ve mahallelerin alt katlarında su baskınları meydana geldi.

Yağıştan en fazla etkilenen noktalardan biri Kozcağız Sanayi Sitesi yolu oldu. Yolun büyük bölümü yağmur sularıyla kaplanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Vatandaşlar, sel sularının evlerin alt katlarına kadar ulaştığını belirtirken, bölgede zor anlar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, su tahliye ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Vatandaşlar ise benzer olayların tekrar yaşanmaması için dere yatakları ve yağmur suyu altyapısında kalıcı önlemler alınmasını istedi.

Öte yandan taşkın anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

