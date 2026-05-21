Haberler

Avu deresi taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Avu deresi taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da kuvvetli sağanak yağışın ardından taşan Avu Deresi, Kozcağız beldesinde ev ve iş yerlerini su altında bıraktı. Sanayi yolu göle dönerken, ekipler su tahliye ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Bartın'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası taşan Avu Deresi, Kozcağız beldesinde hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sanayi yolu göle döndü.

Kentte gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından debisi yükselen Avu Deresi taştı. Dereye yakın bölgelerde su seviyesinin kısa sürede yükselmesiyle birlikte birçok ev, iş yeri ve mahallelerin alt katlarında su baskınları meydana geldi.

Yağıştan en fazla etkilenen noktalardan biri Kozcağız Sanayi Sitesi yolu oldu. Yolun büyük bölümü yağmur sularıyla kaplanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Vatandaşlar, sel sularının evlerin alt katlarına kadar ulaştığını belirtirken, bölgede zor anlar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, su tahliye ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Vatandaşlar ise benzer olayların tekrar yaşanmaması için dere yatakları ve yağmur suyu altyapısında kalıcı önlemler alınmasını istedi.

Öte yandan taşkın anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor

Galatasaray defteri kapandı!
Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi

Kurtarmaya çalışan herkes sele kapıldı! İşte felaketin görüntüleri
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Şehri ayağa kaldırdılar! İhbarlar geldi, böyle gözaltına alındılar