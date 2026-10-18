Bartın'da sağanak denizi kahverengiye çevirdi, Amasra'da metrekareye 60,8 kg yağış düştü

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Bartın'da sağanak yağış nedeniyle adeta çamur gibi akan dereler, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Bartın'da aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle Bartın Irmağı'ndan çamur akmaya başladı. Şehir merkezinden geçen ırmağın Karadeniz ile buluştuğu Boğaz mevkisinde denizin rengi kahverengiye döndü. Aynı zamanda Amasra'da da deniz suyunun rengi kahverengiye döndü. Kahverengi ve turkuaz mavisinin iç içe girdiği denizin görüntüsü görenlerin dikkatini çekti. Amasra'daki vatandaşlar, denizin görüntüsünü cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre il genelinde en yüksek yağış metrekareye 60,8 kg (mm) ile Amasra'da kaydedildi. Şehir merkezinde ise metrekareye 39,6 kg (mm) yağış düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı