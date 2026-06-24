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Arılar çiçeğin peşinde, arıcılar yayla yolunda

Arılar çiçeğin peşinde, arıcılar yayla yolunda
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Türkiye'nin farklı bölgelerinde kışlayan bal arıları, havaların ısınmasıyla Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı yaylalarına taşınmaya başlandı. Arıcılar, zengin bitki örtüsü ve uygun iklim nedeniyle bölgeyi tercih ediyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde kışlayan bal arıları, havaların ısınmasıyla birlikte Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı yaylalarına taşınmaya başlandı.

Karadeniz ve Ege bölgelerinde kışlaklarda bulunan arılar, yazın gelmesiyle yeniden üretim sezonuna hazırlanırken, arıcılar da kovanlarını daha verimli bal üretimi için yaylalara götürüyor.

Erzincan'da arıcılık yapan Hasan Elaldı, havaların ısınmasıyla birlikte bal arılarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yaylalara getirilmeye başlandığını söyledi.

Bölgenin zengin bitki örtüsü ve uygun iklim koşulları nedeniyle arıcılar tarafından tercih edildiğini belirten Elaldı, doğal florada üretilen balın kalite ve aroma bakımından öne çıktığını ifade etti.

Elaldı, "Buranın iklimi birçok yerden daha güzel ve farklı bitkiler var. Bu nedenle buradaki balın tadı da çok güzel. Daha sonra buradan yaylalara, Doğu Anadolu'nun yüksek yaylalarına gideceğiz. Yağmur nereye iyi yağarsa, iklim nerede güzel olursa orayı takip edip tercih edeceğiz. Erzurum olur, Bayburt olur." dedi.

Yaz sezonu boyunca yüksek rakımlı yaylalarda konaklayacak arıcılar, çiçek çeşitliliğinin yoğun olduğu bölgelerde bal üretimi yapacak.

Uzmanlar, yayla florasının zenginliği sayesinde Doğu Anadolu'da üretilen balın hem kalite hem de verim açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtiyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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