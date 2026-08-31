Haberler

Deveboynu Yarımadası 54. Milli Park Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Deveboynu Yarımadası'nın Türkiye'nin 54'üncü milli parkı ilan edildiğini açıkladı. Bölgenin eşsiz doğası ve tarihi mirası koruma altına alınırken, ekoturizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Türkiye'nin 54'üncü milli parkı Deveboynu Yarımadası oldu. Eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Deveboynu Yarımadası'nı koruma altına aldık" dedi.

Bakan Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından Türkiye'nin 54'üncü milli parkının Deveboynu Yarımadası olduğunu duyurdu. Yumaklı, yeni milli parkın başta Van ve Bitlis olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.

Yumaklı şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'nin 54'üncü milli parkı Deveboynu Yarımadası oldu. Van Gölü'nün turkuaz koyları, el değmemiş doğası, zengin yaban hayatı ve bin yıllık tarihi mirasıyla eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Deveboynu Yarımadası'nı koruma altına aldık. Terörsüz Türkiye hedefimizle bu kadim coğrafyanın sahip olduğu eşsiz değerleri daha güçlü şekilde gün yüzüne çıkaracak, bölgemizin ekoturizm potansiyelini artıracağız. Vanımıza, Bitlisimize ve ülkemize hayırlı olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı

Vay be Icardi! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Geri manevra, 88 yaşındaki adamın sonu oldu
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

Canlar gitti! Batan gemiyle ilgili ortaya çıkan detay “Pes artık” dedi
Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor