Bakan Kurum, Maltepe'de çöken binaya ilişkin ekiplerin çalışmaya başladığını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından, Valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı