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Düzce'de Aç Kalan Ayı Bahçeye Girdi: O Anlar Kamerada

Düzce'de Aç Kalan Ayı Bahçeye Girdi: O Anlar Kamerada
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Düzce’de, doğal ortamında aç kalan ayı, bir vatandaşın bahçesine girerek, yiyecek aradı.

Düzce'de, doğal ortamında aç kalan ayı, bir vatandaşın bahçesine girerek, yiyecek aradı. O anlar ise vatandaşın cep telefonu ile an be an görüntülenirken, olay yerine gelen Düzce Milli Parkla Müdürlüğü ekipleri, bölgede ayıyı aramak için çalışma başlattı. Köy muhtarı Tahir Gülbahar olay anını anlatarak korkan köylüleri sakinleştirdiğini söyledi.

Olay, sabah saatlerinde Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen Köyü'nde meydana geldi. Doğal ortamında aç kalan bir ayı, vatandaşın bahçesine girerek saatlerce yiyecek aradı. Bahçesine giren ayıyı gören vatandaş, korku dolu anlar yaşarken bir taraftan da cep telefonu ile ayıyı görüntülemeye çalıştı. Uzun bir süre bahçede yiyecek arayan ayı, daha sonra bulunduğu bölgeden ayrıldı.

Vatandaşın durumu köy muhtarı Tahir Gülbahar'a bildirmesinin üzerine, köye Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ayının tekrar bahçesine gelmesi halinde vatandaşa neler yapacağını ve kesinlikle kendisinin müdahale etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Olayı anlatan Karaçörtlen Köyü muhtarı Tahir Gülbahar, "Bu sabah saatlerinde, bir vatandaşımız aradı beni. Evinin bahçesinde ayı olduğunu söyledi. Malum fındık sezonu olması dolayısıyla, vatandaşlarımız fındık bahçelerinde. Ayının bir fotoğraf ve videosunu çekmesini söyledim. Bunun yanın sıra, ayının saldırması ihtimaline karşı dikkatli olmalarını söyledim. Milli Parklardan arkadaşlarımız geldi. Vatandaşımıza, ayıya kendilerinin müdahale etmemesini söylediler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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