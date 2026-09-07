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Bahçesaray'da Gökyüzü Şöleni: Samanyolu ve Andromeda Aynı Karede

Bahçesaray'da Gökyüzü Şöleni: Samanyolu ve Andromeda Aynı Karede
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Kışın zorlu ulaşım koşulları nedeniyle 'dokuzuncu gezegen' olarak bilinen Van'ın Bahçesaray ilçesi, bu kez gece gökyüzündeki eşsiz manzarasıyla gündeme geldi. ASAD Temsilcisi Dr. Cihan Önen, ilçede Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin dağ silüetleriyle buluştuğu anları görüntüledi. Şehir ışıklarından uzak, berrak gökyüzüyle binlerce yıldızın çıplak gözle izlenebildiği bölge, kartpostalları aratmayan görüntüler sunuyor.

Kışın zorlu ulaşım şartları nedeniyle "dokuzuncu gezegen" olarak anılan Van'ın Bahçesaray ilçesi bu kez yıldızlarıyla büyülerken, Samanyolu ve Andromeda'nın dağ silüetleriyle buluşması ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Van'ın Bahçesaray ilçesi, bu kez gökyüzündeki eşsiz manzarayla gündeme geldi. İlçede Samanyolu ve Andromeda galaksileri aynı gece görüntülendi. Doğal güzellikleri, yüksek dağları ve berrak gökyüzüyle dikkat çeken Bahçesaray, gece saatlerinde adeta yıldızlarla süslendi. Şehir ışıklarından uzak bölgede binlerce yıldız çıplak gözle gözlemlenirken, gökyüzünün iki dev galaksisi de ilçenin dağ silüetleriyle buluştu.

Doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Temsilcisi Dr. Cihan Önen tarafından gerçekleştirilen gözlemde, Samanyolu Galaksisi'nin dağların ardından gökyüzündeki geçişiyle Andromeda Galaksisi'nin dağ zirveleri üzerinden yükselişi kayıt altına alındı. Bahçesaray'ın eşsiz doğası ile gökyüzü manzarasının aynı karede buluşması ortaya kartpostalları aratmayan görüntüler çıkardı.

"Buralar müthiş yerler"

İHA muhabirine konuşan ASAD Temsilcisi Dr. Cihan Önen, ilçenin doğal güzelliklerinin gece gökyüzüyle ayrı bir bütünlük oluşturduğunu belirtti. Bahçesaray'ın gökyüzü gözlemi açısından eşsiz imkanlar sunduğunu ifade eden Dr. Önen, "Buralar müthiş yerler. Doğası harika ve binlerce yıldızı çıplak gözle görebiliyoruz. Bir ekipmanımız olduğu zaman daha fazla dağ detayları görüyoruz. Bir yandan dağın ardından Samanyolu Galaksisi'nin geçişini, diğer bir taraftan da Andromeda Galaksisi'nin dağın zirvelerinden yükselişine tanıklık ettik ve biz bunları kayıt altına aldık. Bu güzelliği doğayla bütünleştirip harika manzaralar oluştu. Çıplak gözle de yıldızları görebiliyoruz, ekipmanla daha detaylı kareler alabiliyoruz" dedi.

Önen, Bahçesaray'ın gündüz doğal güzellikleriyle, gece ise yıldızlarla dolu gökyüzüyle ziyaretçilerine farklı manzaralar sunduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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