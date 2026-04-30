Bahar ve kış mevsimi aynı anda görüntülendi, ortaya eşsiz manzara çıktı

Afyonkarahisar'da bahar ve kış mevsimi dron kameraları tarafından aynı anda görüntülenirken, karların yanında açan çiçek manzara ise görenleri mest etti.

Bolvadin ilçesine bağlı Karayokuş Köyü sınırları içerisinde yer alan Akgöl Yaylası, son dönemdeki yağışlarla birlikte muazzam bir dönüşüme imza attı. Kış boyunca etkili olan yoğun kar yağışı ve bahar yağmurları, yayladaki su seviyesini yeniden eski formuna kavuştu. Kurak geçen dönemlerin ardından gelen bol yağışlar, Akgöl'ün havzasını tamamen doldurdu. Suyun yükselmesiyle birlikte yayla adeta bir doğa harikasına dönüştü. Bölgedeki suyun eski seviyesine ulaşması, hem çevre sakinleri hem de doğaseverler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Karların erimesiyle oluşan masmavi su birikintileri ve yaylayı çevreleyen beyaz örtünün birleşimi, havadan görüntülendi. Drone kameralarına yansıyan karelerde doğanın uyanışı ve suyun berraklığı izleyenleri hayran bıraktı. Karların yanı başında açan çiçekler ise özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

Trump'ın beklediği haber geldi
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları

Vatandaşın yaka silktiği soygun düzeni tarih oluyor

TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı

Otelde tartıştığı 2 kadını öldürdü polis sıkıştırınca kendini vurdu
Petrol fiyatları uçuyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı

Piyasalar alev alev yanıyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı
Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı

Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Merih'in delirdiği anlar: Gazetecilere ayağını gösterip isyan etti

Merih'in delirdiği anlar: Gazetecilere gösterip isyan etti