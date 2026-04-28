Bahar geldi ama kar ve tipi gitmedi: Palandöken'de tipi ulaşımı aksatıyor

Bahar geldi ama kar ve tipi gitmedi: Palandöken'de tipi ulaşımı aksatıyor
Erzurum-Tekman karayolu üzerindeki 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde baharda kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Erzurum- Tekman karayolu üzerindeki 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde baharda kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede, Karayolları ekipleri zaman zaman tipi nedeniyle yolu açık tutmak için yoğun mesai harcıyor. Erzurum şehir merkezi ile Tekman ilçesi arasındaki mesafeyi 174 kilometreden 76 kilometreye düşürerek bölge halkı için hayati önem taşıyan Palandöken Geçidi, çetin kış ve kar şartlarıyla sürücülerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Baharın müjdecisi nisan ayının son günlerinde yüksek rakımlı geçitte etkili olan fırtına ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede zaman zaman etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 1-2 metreye kadar düştüğü yolda, sürücüler zor anlar yaşıyor. Yol kenarlarında biriken ve yer yer 7-8 metreyi bulan kar kütleleri, kışın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Karayolları ekipleri, keskin virajların bulunduğu geçitte 7/24 esasına göre kar temizleme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Alternatif güzergah uyarısı

Yetkililer, yoğun tipi ve fırtına durumlarında yolun güvenli hale gelene kadar kullanılmamasının daha güvenli olacağını belirterek, sürücülerin Hınıs üzerinden geçen alternatif güzergahı kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
