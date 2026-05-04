Haberler

Badem çiçekleri Çarpanak Yarımadası'nda görsel şölen sundu

Badem çiçekleri Çarpanak Yarımadası'nda görsel şölen sundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da hafta sonu tatilini fırsata çeviren vatandaşlar, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte güzel manzaraların oluştuğu Çarpanak Yarımadası'na akın etti.

Van'da hafta sonu tatilini fırsata çeviren vatandaşlar, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte güzel manzaraların oluştuğu Çarpanak Yarımadası'na akın etti.

Van'da kış uykusundan uyanan doğa, hafta sonu vatandaşlara unutulmaz bir manzara sundu. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerinden biri olan Çarpanak Yarımadası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte güzel görüntülere sahne oldu. Güneşli havayı ve baharın gelişini fırsat bilen yüzlerce vatandaş, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ile bütünleşen badem çiçeklerini görmek için yarımadaya akın etti. Baharın gelişiyle beyaz ve pembe tonlara bürünen yarımada, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Van Gölü'nün masmavi sularıyla çevrili yarımadada açan badem çiçekleri, eşsiz bir manzara oluştururken, bölgeye gelen ziyaretçiler hem doğanın tadını çıkardı hem de bol bol fotoğraf çekti. Aileleriyle birlikte piknik yapan vatandaşlar, yoğun geçen kışın ardından baharın keyfini çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

Yetkililer ise artan ziyaretçi yoğunluğuna dikkat çekerek, doğanın korunması ve çevrenin temiz tutulması konusunda vatandaşlara duyarlı olma çağrısında bulundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

İşte mayıs ayı kira zam oranı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Amedspor taraftarına şok! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı

Son maçın bedelini çok fena ödeyecek!

Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı

Bu görüntüler ortalığı karıştırdı
Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Amedspor taraftarına şok! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor

Bir zamanlar milyonlarca satıyordu! Efsane marka geri döndü
Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş