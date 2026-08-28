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Aydın Valiliği'nden orman yangını riskine karşı kritik uyarı

Aydın Valiliği'nden orman yangını riskine karşı kritik uyarı
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Aydın Valiliği, 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşacağını bildirdi. Vatandaşların anız yakmaması, sigara izmariti atmaması ve ormanlık alanlarda cam şişe bırakmaması uyarısında bulunan Valilik, duman veya alev görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.

Aydın Valiliği, 28-30 Ağustos tarihleri arasında beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Aydın Valiliği, 28-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında etkili olması beklenen meteorolojik şartlar nedeniyle orman yangını riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Meteorolojik değerlendirmelere göre 28-30 Ağustos tarihleri arasında özellikle Güney Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Söz konusu hava şartlarının özellikle Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangınlarının çıkma ve kısa sürede büyüme riskini artıracağı değerlendiriliyor. Aydın Valiliği tarafından yapılan meteorolojik erken uyarıda, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın 40-70 kilometre/saat hızla esebileceği ve nem oranının düşük olacağı belirtildi. Bu şartlar nedeniyle orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşabileceği bildirildi.

Valilik, vatandaşlardan yangın riskini artırabilecek davranışlardan kaçınmalarını istedi. Özellikle anız ve bahçe atıklarının yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve cam şişe ile çeşitli atıkların ormanlık alanlarda bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, vatandaşların şüpheli durumları vakit kaybetmeden ilgili birimlere bildirmesini isterken, herhangi bir duman veya alev görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması çağrısında bulundu. Aydın Valiliği yaptığı uyarıyla, özellikle 28-30 Ağustos tarihleri arasında kentte orman yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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