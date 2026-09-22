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Aydın Söke'de büyükbaş hayvanlara sonbahar dönemi şap aşısı yapılıyor

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Aydın Söke'de büyükbaş hayvanlara sonbahar dönemi şap aşısı yapılıyor
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Aydın'ın Söke ilçesinde büyükbaş hayvanlara sonbahar dönemi şap aşılaması yapıldı. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen aşılama çalışmalarının sonbahar boyunca süreceği bildirildi.

Söke'de hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında ilçe tarım ekiplerince büyükbaş hayvanlara sonbahar dönemi şap aşılaması yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında yürütülen şap aşılama çalışmaları sürüyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri, sonbahar dönemi şap aşılama programı kapsamında sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yetiştiricilerin hayvanlarının aşılanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler, farklı işletmelerde kontroller ve aşılama işlemleri gerçekleştiriyor. Hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla yürütülen şap aşılama çalışmalarının sonbahar dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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