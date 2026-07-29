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Aydın Nazilli’deki yangın tamamen kontrol altına alındı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangınının tamamen, Yalova Armutlu’daki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangınının tamamen, Yalova Armutlu'daki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Aydın Nazilli yangınını tamamen kontrol altına aldık. Yalova Armutlu yangını büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Kütahya Domaniç yangınlarının enerjisini düşürdük. Muğla Seydikemer, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Balıkesir Gömeç, Çanakkale Ayvacık, Çanakkale Merkez ve Antalya Alanya yangınlarına ise hava ve kara ekiplerimizin müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ormanın kahramanları yeşil vatanı korumak için sahada büyük bir özveriyle mücadele ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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