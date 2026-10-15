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Aydın Efeler'de apartmanın ikinci katında çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor

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Aydın Efeler'de apartmanın ikinci katında çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Girne Mahallesi'nde bulunan Elifkent Sitesi'nde bir apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; itfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Yangın Girne Mahallesi'deki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elifkent Sitesi'ndeki bir apartmanın ikinci katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarla olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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