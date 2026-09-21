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Aydın Didim'de hamsi kotası denetiminde balıkçıların avladığı hamsilerin boyu ölçüldü

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Aydın Didim'de hamsi kotası denetiminde balıkçıların avladığı hamsilerin boyu ölçüldü
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Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 su ürünleri av sezonunda hamsi kotası kapsamında balıkçıları denetledi. Denetimlerde avlanan hamsilerin boyları ölçülerek mevzuata uygunluğu incelendi; yeni sezonda denetimlerin sürdürüleceği öğrenildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonunda uygulanan hamsi kotası kapsamında balıkçılarda denetim gerçekleştirilirken, avlanan hamsilerin boyları da ölçüldü.

Aydın'ın Didim ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte hamsi avcılığına yönelik denetimler devam ediyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, balıkçıların avcılık faaliyetleri denetlendi. Hamsi Kota Uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde, balıkçıların avladığı hamsiler de kontrol edildi. Ekipler tarafından hamsilerin boyları ölçülerek mevzuata uygunluğu incelendi. İlçe tarım ekiplerince, yeni av sezonunda hamsi kota uygulaması kapsamında denetimlerin sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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