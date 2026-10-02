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Aydın'da zirai kirlilik komisyonu Eylül toplantısı kararları İl Su Kuruluna sunulacak

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Aydın'da zirai kirlilik komisyonu Eylül toplantısı kararları İl Su Kuruluna sunulacak
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Aydın'da Zirai Kaynaklı Kirlilik Kontrolü Komisyonu, Eylül toplantısını İl Müdür Yardımcısı Cengiz Karabulak başkanlığında yaptı. Toplantıda tarımsal kirliliğin önlenmesi ve su kaynaklarının korunması değerlendirildi; kararların İl Su Kuruluna sunulacağı bildirildi.

Aydın'da tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek kirliliğin önlenmesi, su ve toprak kaynaklarının korunması amacıyla Zirai Kaynaklı Kirlilik Kontrolü Komisyonu toplandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Zirai Kaynaklı Kirlilik Kontrolü Komisyonu, Eylül ayı toplantısını gerçekleştirdi. İl Müdür Yardımcısı Cengiz Karabulak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek çevresel etkilerin azaltılması, su kaynaklarının korunması ve zirai kaynaklı kirliliğin kontrolüne yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca tarımsal üretimin çevreyle uyumlu şekilde sürdürülmesine yönelik uygulamalar ele alındı. Kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda, zirai kaynaklı kirliliğin önlenmesi konusunda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin konular da görüşüldü. Toplantıda ele alınan konular, katılım bilgileri ve alınan kararlar tutanak altına alınırken, hazırlanan toplantı tutanağı ile kararların değerlendirilmek ve gerekli çalışmaların yürütülmesi amacıyla İl Su Kuruluna sunulacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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