Vatandaşlardan Hükümet Bulvarı'na yaya geçidi talebi

Aydın'ın Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerinde yaya geçidi bulunmayan noktadan her gün onlarca vatandaş refüjü aşarak karşıya geçerken, bölge esnafı ve vatandaşlar da muhtemel kazaların önüne geçilmesi için bölgeye yaya geçidi yapılmasını istedi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerinde, 1911 Sokak ile 25 Sokak'ın kesiştiği noktada yaya geçidi bulunmaması, hem vatandaşları hem de bölge esnafını tedirgin ediyor. Bulvarın iki yakasını birbirine bağlayan ve yaya yoğunluğunun yaşandığı noktada yaya geçidi bulunmaması nedeniyle vatandaşların büyük bölümü demir korkulukların bulunduğu refüjü aşarak karşıya geçmeye çalışıyor. Özellikle yaşlılar ile çocuklu ailelerin refüjden geçerken zorlandığı görülürken, bazı vatandaşların korkuluklara takılarak yere düşmesi sonucu trafik kazalarına da davetiye çıkarıyor.

Her gün aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten bölge esnafı ve vatandaşlar ise yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla söz konusu noktaya yaya geçidi yapılmasını talep etti. Sürücülerin de aniden yola çıkan yayalar nedeniyle zor anlar yaşadığını ifade eden vatandaşlar, muhtemel bir kazanın yaşanmadan gerekli düzenlemenin yapılmasını istedi.

Öte yandan, yaya geçidi talep edilen noktaya en yakın yaya geçidi de Hükümet Bulvarı'nın yukarı kısmında yaklaşık 20 metre, aşağı kısmında ise yaklaşık 60 metre mesafede bulunuyor. Ancak vatandaşlar, özellikle 1911 Sokak ile 25 Sokak'ın kesiştiği noktada yaya hareketliliğinin yoğun olduğunu belirterek, bu alana yapılacak bir yaya geçidinin hem vatandaşların güvenliğini sağlayacağını hem de trafik akışını daha düzenli hale getireceğini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı