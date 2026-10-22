Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'da yarın sağanak ve gök gürültülü yağış var, sıcaklık 23-27 derece olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da yarın sağanak ve gök gürültülü yağış var, sıcaklık 23-27 derece olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın il genelinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Cumartesi ve Pazar parçalı bulutlu geçecek hava, Pazartesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak; gündüz sıcaklıkları 23-27 derece arasında değişecek.

Aydın il genelinde meteoroloji verilerine göre sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da havanın yarın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Cumartesi ve Pazar parçalı bulutlu, Pazartesi parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Görülecek olan yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının gündüz 23 ile 27 derece civarında değişkenlik göstermesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Survivor ikincisi Nagihan Karadere yüzünü ve boynunu gerdirdi: Barbie gibi olacağım

Estetik işlemlere 750 bin TL harcamıştı: Yine bıçak altına yattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor

Dünya diken üstünde! Bir bir kapatıyorlar
Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun'un sağ kolu boşanıyor mu?

Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun'un sağ kolu boşanıyor mu?
HSK, 3 ilçenin yargı çevrelerini yeniden belirledi

HSK kararı yürürlüğe girdi! 3 ilçenin yargı çevresi değişti
Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı

Özel okulda skandal! Sınıf öğretmeni tutuklandı, suçlamalar hayli ağır
Arda Güler alev almaya devam ediyor! Son 3 maçta 4 gole katkı

Harikasın çocuk harika! Tüm dünya Arda'nın şovunu izledi
Marco Asensio suskunluğunu bozdu: Sinir bozucu

Asensio suskunluğunu bozdu! Neler dedi neler
İlk 3 puan! Galatasaray, Lille'i 4 golle dağıttı

Galatasaray Lille'i deplasmanda dağıttı